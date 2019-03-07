Нацдружины собираются во время выборов ''бить морды'': СБУ и нацполиция уже в курсе

Центральная избирательная комиссия заявила о недопустимости применения физической силы на предстоящих выборах президента наблюдателями от общественной организации "Национальные дружины".

ЦИК обратилась в СБУ и Нацполиции с целью принятия исчерпывающих мер по обеспечению законности и правопорядка, сообщается на сайте комиссии.

"Не отрицая права общественных организаций в установленном законом порядке вести наблюдение за ходом избирательного процесса, Центральная избирательная комиссия считает недопустимым злоупотребление предоставленными официальным наблюдателям правами или использования их в целях, не связанных с наблюдением за выборами", – говорится в сообщении.

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