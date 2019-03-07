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Чиновник погорел на воде: в столице задержали коррупционера

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В среду, 6 марта, заместителя председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины задержали с поличным во время получения взятки.

Об этом сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Лариса Сарган. Она уточнила, что операция была проведена прокурорами ГПУ совместно с САП и оперативными сотрудниками ГУБКОП СБУ.

"Это лицо, занимая особо ответственное положение, используя свои служебные полномочия, требовало и получило от представителя юридического лица неправомерную выгоду в сумме 8 тыс. долларов США за подписание договора на осуществление биологической мелиорации водоема — Бучанского водохранилища (84 га), расположенный в с. Гореничи Киево-Святошинского района Киевской области", — написала Сарган.

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