Неделя начинается в воскресенье: откуда у нас появился законный выходной

В 321 г. н. э. , по указу римского императора Константина I Великого, воскресенье объявлено выходным днём. Во всех славянских языках, кроме русского, воскресенье называется "неделей" (по старославянски - недѣ́ля, по польски- niedziela, украински - неділя, белоруски - нядзеля, чешски - neděle и т. д.), то есть днём, когда "не делают", то есть не работают. В русском языке это название перешло к слову неделя и сохранилось в православной церковной терминологии на церковнославянском, например, в сочетании "Фомина неделя".

Согласно иудейскому и христианскому календарю, основанному на Библии, воскресенье считается первым днём недели, следующим за "днём седьмым", субботой (Исх. 20:10). В Римской империи первый христианский император Константин в 321 году назначил воскресенье первым днём недели и днём отдыха и поклонения.

В наше время в странах Европы воскресенье считается последним днём недели. Согласно международному стандарту ISO 8601, первым днём недели является понедельник, а воскресенье — последним. Первым днём недели оно официально продолжает оставаться в США, Израиле, Канаде.

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