Это не реформа: Насиров прокомментировал разделение ГФС на две службы

Председатель Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров отметил, что решение украинского правительства о разделении Государственной фискальной службы на Государственную налоговую службу и на Государственную таможенную службу, нельзя назвать реформой. Он отметил, что перед разделением этих служб должн состояться ряд предварительных подготовительных шагов.

Вместо этого он отметил, что еще в 2015 году Международный валютный фонд предоставил рекомендации о том, что именно такую, объединенную форму фискальных органов, воплощено в практику самых развитых стран мира.

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