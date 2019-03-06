Вера, разделившая Британию: почему в Белфасте стоит стена

Вера, разделившая Британию: почему в Белфасте стоит стена193Читать материал на украинском
"Стена" не только находится на границе Украины и России, разделяя два мировозрения, не только на границе США и Мексики, которой Дональд Трамп хочет отделить бедность от достатка, но и внутри Великобритании, разделяя две веры.
"Стена мира" в Ольстере разделяет католические (как правило, ирландские националистические) и протестантские (британские юнионистские) районы в Северной Ирландии, первые из которых были построены во времена разгара Конфликта в Северной Ирландии, после массовых беспорядков 1969 года.
Стены мира, которые стоят в Белфасте, Дерри, Портадауне и Лургане, в длинну могут достигать пяти километров и высотой в 6 метров. Они охраняются полицией, открыты днём, но закрыты ночью.
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