Поребрик News 6 марта: неизлечимые предлагают ''лечить геев''

Глава комитета Госдумы России по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева считает, что гомосексуалов нужно лечить. Об этом она заявила в эфире "Первого канала", комментируя свое отношение к идее уголовного преследования за гомосексуализм.

"Чайковский тоже был геем, но он это скрывал, стеснялся. За что наказывать? Лечить надо", - отметила Плетнева.

По ее мнению, ВИЧ передается исключительно половым путем, поскольку "у нас такая нравственность, что можно где угодно и с кем угодно, и ответственности никто не несет". В то же время Плетнева считает, что уроки сексуального просвещения в школах не нужны.

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