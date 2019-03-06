В Европе, но не в ЕС: где Янукович прячет свои сбережения

В Европейском Союзе продлили санкции против "клана" президента-беглеца Виктора Януковича, однако большая часть его денег находится в банках Швейцарии.

Об этом сообщает DW. Отмечается, что в странах ЕС осталось очень мало денежных активов Януковича. В Швейцарии же отчитались о внушительные цифры.

"В Федеральном ведомстве юстиции назвали сумму в 145 000 000 франков. Наибольшая сумма средств принадлежит, как следует из документов в судебном реестре, Юрию Иванющенко – 72 миллиона франков", – отмечает издание. В Швейцарии замечен также за счет регионала Юрия Ефремова.

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