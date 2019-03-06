Трамп в помощь: в НАТО рассказали о помощи США Украине на Черном море

Главнокомандующий силами НАТО в Европе Кертис Скапаротти заявил о планах президента США Дональда Трампа помочь Украине создать долгосрочный оборонный потенциал. Как пояснил американский генерал, Украине нужно укрепить оборону для защиты суверенитета и территориальной целостности, а также сдерживания агрессии со стороны России, пишет Daily Express.

Вашингтон идет на этот шаг после того, как НАТО начало продвигать план по наращиванию присутствия Украины в Черном море. "Президент недавно решил предоставить Украине улучшенные защитные возможности в рамках усилий США, направленных на то, чтобы помочь этой стране создать долгосрочный оборонный потенциал, защитить свой суверенитет и территориальную целостность, а также сдержать дальнейшее агрессию", - заявил Скапаротти.

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