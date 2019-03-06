Тина Кароль удивила сеть откровенным нарядом

Украинская певица, одна из судей проекта "Голос страны" Тина Кароль удивила поклонников откровенным нарядом. Она опубликовала в своем Instagram фото, на котором позирует с главой ее фан-клуба Фантино, поздравляя с днем рождения.

Кароль позировала в откровенном платье бежевого цвета, юбка которой была абсолютно прозрачной. Поклонники заметили, что обе женщины отлично получились. Хотя некоторым не понравилось наряд певицы.

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