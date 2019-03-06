Тина Кароль удивила сеть откровенным нарядом

Тина Кароль удивила сеть откровенным нарядом1.9тЧитать материал на украинском
Украинская певица, одна из судей проекта "Голос страны" Тина Кароль удивила поклонников откровенным нарядом. Она опубликовала в своем Instagram фото, на котором позирует с главой ее фан-клуба Фантино, поздравляя с днем рождения.
Кароль позировала в откровенном платье бежевого цвета, юбка которой была абсолютно прозрачной. Поклонники заметили, что обе женщины отлично получились. Хотя некоторым не понравилось наряд певицы.
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