Дальний космос и православие: как современной цивилизации совместить несовместимое

"Вояджер-1" является самым отдаленным от Земли созданным человеком объектом, который удаляется как от Земли так и от Солнца на сравнительно большей скорости, чем любой другой зонд. Он находится в рабочем состоянии и в рамках расширенной миссии используется для поиска и исследования границ Солнечной Системы, включая пояс Койпера и дальше. Начальным задачей было исследование Юпитера и Сатурна; это был первый зонд, который сделал детальные изображения спутников этих планет.

И наряду с этими достижениями есть другие люди, которые искренне верят в целебную силу останков людей, которых причисляют к лику святых, и черпают воду после омовения этих мощей.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал