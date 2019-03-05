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Правила самообороны: почему женщины изучают боевые искусства

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Гости, обладательница пурпурного пояса по бразильскому джиу-джитсу, двукратная чемпионка Европы Богдана Голуб и обладатель пурпурный пояс, тренер по бразильскому джиу-джитсу Александр Матвийчук, которые завоевали две золотые и две серебряные медали на чемпионате Европы по бразильским джиу-джитсу European Continental PRO, который состоялся в испанской Малаге.

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