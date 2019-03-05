Как Беларусь будет присоединять Россию: Лукашенко выдвинул условия Путину

Беларусь готова пересмотреть подходы к интеграции с Россией, а также сохраняет приверженность идее союзного проекта.

Об этом заявил глава белорусского государства Александр Лукашенко, отметив основной принцип – равные условия, передает Белта.

"Беларусь сохраняет абсолютную приверженность идее союзного строительства. Хочу, чтобы это прежде всего услышали наши сторонники и оппоненты в РФ. При этом основной принцип данного проекта - равные условия для наших сограждан и субъектов хозяйствования. На других принципах союз невозможен. И принцип равных условий должен неукоснительно соблюдаться. Постулат суверенитета также остается для Беларуси незыблемым", - сказал он.

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