Загадка шаровой молнии: создать и приручить

Первыми опытами и заявлениями об искусственном создании шаровой молнии можно считать работы выдающегося изобретателя и ученого Николы Теслы в конце XIX века. В своей короткой заметке он сообщает, что, при определенных условиях, зажигая газовый разряд, он, после выключения напряжения, наблюдал сферический светящийся разряд диаметром 2-6 см. Однако Тесла не сообщил подробности своего эксперимента, так что воспроизвести эту установку трудно. Очевидцы утверждали, что Тесла мог делать шаровые молнии на несколько минут, при этом он их брал в руки, клал в коробку, накрывал крышкой, снова доставал.

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