Поребрик News 5 марта: влажные эротические фантазии российских СМИ

Поребрик News 5 марта: влажные эротические фантазии российских СМИ244Читать материал на украинском
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, которого назначили на место покойного Иосифа Кобзона "президентом Землячества донбассовцев в Москве", пригрозил "вернуть Украину в состав России".
Такое заявление он сделал в эфире Радио "КП", уточнив, что в марте собирается ехать на оккупированный Донбасс, чтобы поговорить с студентами, то есть вбить российскую пропаганду в их головы.
"Конечная цель – это возвращение Украины в состав Российского государства, его интеграция. Потому что нигде – ни в какой-то Европе – она никому не нужна, а если нужна – то как просто придаток, поставляет на рынки дешевую непритязательную рабочую силу", – сказал он.
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