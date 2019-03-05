Порошенко признался, сколько зарабатывает на самом деле и куда тратит зарплату

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что его зарплата на посту главы государства составляет 28 000 гривен.

"Я с 98-го года не получаю зарплату на государственной службе и все это перечисляю на благотворительность. Это в том числе и потому, что я источники, за счет чего жить. На сегодня уровень зарплаты президента составляет 28 000", - сообщил Порошенко, передает "Укринформ".

В то же время он отметил, что значительное количество представителей судейского корпуса, следователей и других должностных лиц имеют в разы, а на отдельных государственных предприятиях в 100 раз более высокую зарплату, чем у президента.

В связи с этим Порошенко заявил о необходимости урегулировать вопрос с зарплатами государственных служащих, убрать любые специализированные законы, которые делают выборочные повышения зарплат и увеличивать зарплаты всем госслужащим по общим принципам.

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