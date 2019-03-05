Скандал в оборонной сфере: появился новый эпизод

Скандал в оборонной сфере: появился новый эпизод412Читать материал на украинском
НАБУ открыло уголовное производство по факту использования для украинских БТР и ББМ стали неизвестного происхождения, не соответствует стандартам и не может именоваться броней.
Об этом сообщил в Facebook антикоррупционный активист и адвокат Владимир Рысенко. В центре скандала оказалось ГП "Львовский бронетанковый завод", которое закупило у "Укроборонпрома" некачественные комплектующие.
Кроме того, был выявлен факт перечисления значительной суммы по контракту, условия которого "Укроборонпром" не выполнил.
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