Скандал в оборонной сфере: появился новый эпизод

НАБУ открыло уголовное производство по факту использования для украинских БТР и ББМ стали неизвестного происхождения, не соответствует стандартам и не может именоваться броней.

Об этом сообщил в Facebook антикоррупционный активист и адвокат Владимир Рысенко. В центре скандала оказалось ГП "Львовский бронетанковый завод", которое закупило у "Укроборонпрома" некачественные комплектующие.

Кроме того, был выявлен факт перечисления значительной суммы по контракту, условия которого "Укроборонпром" не выполнил.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал