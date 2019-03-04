Между нами стена: как Украина границу с Россией укрепляет

В Украине в 2019 году выделят 400 млн гривен на работы по инженерно-технического обустройства российско-украинской государственной границы.

"За эти средства планируется развернуть значительное количество комплексов видеоконтроля и сигнализации, обустроить 50 километров противотранспортные рвов, 9,5 км сетчатого ограждения, проложить 65,8 км рокадную дорог", – сообщил во время брифинга помощник председателя Государственной пограничной службы Олег Слободян.

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