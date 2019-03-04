Православный Photoshop: как РПЦ дорисовывала себе приверженцев в Украине

Перед тем, как решиться воевать с Украиной, президент России Владимир Путин учел церковный фактор. Именно поэтому патриарх Кирилл несколько раз приезжал в Украину. Здесь он собирал людей, из-за чего у Путина возникла иллюзия, что он имеет абсолютную власть в Украине. Об этом сообщил предстоятель Православной Церкви Украины митрополит Епифаний.

Мы вспомнили случаи, когда Москва, чтобы увеличить кажущуюся количество своих сторонников в Украине в тот период, даже не сторонилась дорисовывать их в графическом редакторе PhotoShop.

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