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Православный Photoshop: как РПЦ дорисовывала себе приверженцев в Украине

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Перед тем, как решиться воевать с Украиной, президент России Владимир Путин учел церковный фактор. Именно поэтому патриарх Кирилл несколько раз приезжал в Украину. Здесь он собирал людей, из-за чего у Путина возникла иллюзия, что он имеет абсолютную власть в Украине. Об этом сообщил предстоятель Православной Церкви Украины митрополит Епифаний.

Мы вспомнили случаи, когда Москва, чтобы увеличить кажущуюся количество своих сторонников в Украине в тот период, даже не сторонилась дорисовывать их в графическом редакторе PhotoShop.

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