Коррупционный "Мерседес" НАБУ нашло в Полтаве у главы ОДА

Детективы НАБУ подозревают, что председатель Полтавской облгосадминистрации Валерий Головко получил взятку от концерна "Алви Род" в виде драгоценного Mercedes-Benz G 63 AMG стоимостью около 10 млн грн.

Сейчас авто оформлено на Вячеслава Кременчугского, которого руководитель Полтавской ОГА публично называл членом своей команды. 22 февраля НАБУ провело обыски на работе и дома у чиновников Полтавской ОГА. С судебных постановлений известно, что детективы подозревают в коррупции главу Полтавской ОГА Валерия Головко, его первого заместителя Андрея Песоцкий, советника последнего Александра Литвинова и начальника Департамента строительства Тимофея Голбана.

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