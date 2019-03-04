Американская космонавника получила своего "Рогозина"293Читать материал на украинском
Эра ученых на посту руководителей НАСА прервалась в эпоху Дональда Трампа. Нынешний американский президент пошел по пути своего российского коллеги и назначил на пост Национального аэрокосмического агентства многодетного преданого политика-республиканца, имевшого в прошлом весьма относительное отношение к космосу.
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