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Американская космонавника получила своего "Рогозина"

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Эра ученых на посту руководителей НАСА прервалась в эпоху Дональда Трампа. Нынешний американский президент пошел по пути своего российского коллеги и назначил на пост Национального аэрокосмического агентства многодетного преданого политика-республиканца, имевшого в прошлом весьма относительное отношение к космосу.

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