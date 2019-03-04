Украина чтит память легендарного композитора Владимира Ивасюка

Владимир Ивасюк - самый известный и почитаемый украинский композитор второй половины ХХ столетия. Сегодня исполняется 70 лет со дня его рождения.

Его самая популярная и тайвпизнаваниша в мире песня "Червона рута" стала истинным визитной карточкой Украины. Но о чем же на самом деле эта песня, наверное, мало кто задумывался.

Рута в народной медицине используется как средство, снижающее ревматические и невралгические боли, при головной боли, обладает противоглистным действием. В средневековой Англии использовалась как средство для предотвращения нежелательной беременности ввиду опасности выкидыша.

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