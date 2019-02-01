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Поребрик News 1 февраля: новое психиатрическое ''украинское обострение'' в Москве

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В Кремле - очередной приступ. На какое-то время тема Украины отошла на второй план из-за событий в Венесуэле. Но долго ждать возвращения в топы-новостей, из-за высказываний Путина и его верных идеологических оруженосцев, не пришлось.

Путин пообещал осуществить первый православный крестовый поход из-за томоса, Террорист из ДНР, который выдает себя за писателя, Захар Прилепин - опять объединить Украину и Россию, а бесчисленные эксперты, имена которых и запомнить трудно, намереваются проехаться танками по Крещатику.

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