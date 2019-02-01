Кризис идентичности: эксперт объяснил, почему Беларусь закупает украинские ТВ-программы

Эксперт Украинского института будущего Игар Тишкевич отметил, что за последние годы в Беларуси происходит трансформация телевизионного пространства: программы российского телевидения подвергаются цензуре, активно закупается украинский телевизионный контент. А на днях в правительстве республики отметили, что 30% эфирного вещания должен заполнять белорусский язык.

По словам эксперта это происходит из-за того, что в российских телепрограммах власти Беларуси бнаружили не только пропаганду, но и умело "зашитый" в развлекательные передачи, шоу и сериалы, код российской идентичности.

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