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В Украине назрела ''революционная'' ситуация: туалетные традиции будут сломлены

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В Украине хотят внести норматив в Государственные строительные нормы, что увеличивает количество женских туалетов в общественных заведениях. Инициатором таких изменений стал заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе, о чем он написал на своей странице в Facebook, отметив, что постоянные очереди в женских уборных существуют на любом массовом мероприятии. Поэтому, по его словам, поступило предложение проанализировать международный опыт и внести изменения в ГСН относительно возможного увеличения количества женских туалетов в общественных заведениях.

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