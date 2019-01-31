Поребрик News 31 января: руки, ноги и хвосты у мощей российских святых

Поклонение мощам святых – одна из самых главных христианских традиций; некоторые церкви устанавливают монопольное "владение" на эти реликвии, вывозя их с турами по разным странам и даже в другие конфессии. Но Россия - страна большая, перевозить долго и хлопотно. Видимо поэтому на 4 тела одного святого приходится 8 его голов, которые хранятся в разных церквьях.

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