Отменяют запрет: первая страна Евросоюза не против ресторанов для курильщиков

Отменяют запрет: первая страна Евросоюза не против ресторанов для курильщиков386Читать материал на украинском
Инициатором предоставить ресторанам право выбирать, нужен ли им зал для курящих, где гражданин сам решает, хочет ли он за кофе насладиться сигаретой, трубкой или сигарой, был вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе, заявивший в январе в парламенте, что запрет на курение ограничивает свободу выбора граждан.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram
Читайте все новости по теме "Бурчук LIVE" на OBOZREVATEL.