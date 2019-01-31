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Отменяют запрет: первая страна Евросоюза не против ресторанов для курильщиков

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Инициатором предоставить ресторанам право выбирать, нужен ли им зал для курящих, где гражданин сам решает, хочет ли он за кофе насладиться сигаретой, трубкой или сигарой, был вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе, заявивший в январе в парламенте, что запрет на курение ограничивает свободу выбора граждан.

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