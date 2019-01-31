Отменяют запрет: первая страна Евросоюза не против ресторанов для курильщиков

Инициатором предоставить ресторанам право выбирать, нужен ли им зал для курящих, где гражданин сам решает, хочет ли он за кофе насладиться сигаретой, трубкой или сигарой, был вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе, заявивший в январе в парламенте, что запрет на курение ограничивает свободу выбора граждан.

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