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Поребрик News 29 января: артисты разговорного жанра выдали очередные фейки про Украину

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Сотрудники российских телеканалов, которые сами признаются, что не являются журналистами, а их работа больше подходит под определение "артист", выдали очередную порцию вранья. Причем, некоторые из них, многие годы прожили в Киеве и о украинской реальности знают не от своих коллег.

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