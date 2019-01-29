Поребрик News 29 января: артисты разговорного жанра выдали очередные фейки про Украину

Поребрик News 29 января: артисты разговорного жанра выдали очередные фейки про Украину251Читать материал на украинском
Сотрудники российских телеканалов, которые сами признаются, что не являются журналистами, а их работа больше подходит под определение "артист", выдали очередную порцию вранья. Причем, некоторые из них, многие годы прожили в Киеве и о украинской реальности знают не от своих коллег.
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