Поребрик News 29 января: артисты разговорного жанра выдали очередные фейки про Украину

Сотрудники российских телеканалов, которые сами признаются, что не являются журналистами, а их работа больше подходит под определение "артист", выдали очередную порцию вранья. Причем, некоторые из них, многие годы прожили в Киеве и о украинской реальности знают не от своих коллег.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!