МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 10 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
МедОбозГлавная

Смена власти в Венесуэле: сколько осталось Мадуро

40Читать материал на украинском

США ввели жесткие санкции против нефтяного сектора Венесуэлы. Под ограничения попадает государственный нефтяной концерн PdVSA.Об этом сообщил министр финансов США Стивен Мнучин. Венесуэла по-прежнему сможет продавать нефть на мировом рынке, однако вырученные средства будут направляться на заблокированные счета, доступа к которым у нынешнего руководства страны во главе с президентом Николасом Мадуро не будет.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Бурчук LIVE" на OBOZREVATEL.

Темы
Бурчук LIVEЭфиры Oboz TVПрямая трансляция

Новости

Все новости