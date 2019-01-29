Смена власти в Венесуэле: сколько осталось Мадуро

США ввели жесткие санкции против нефтяного сектора Венесуэлы. Под ограничения попадает государственный нефтяной концерн PdVSA.Об этом сообщил министр финансов США Стивен Мнучин. Венесуэла по-прежнему сможет продавать нефть на мировом рынке, однако вырученные средства будут направляться на заблокированные счета, доступа к которым у нынешнего руководства страны во главе с президентом Николасом Мадуро не будет.

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