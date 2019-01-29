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Нажито непосильным трудом: сколько зарабатывают украинские функционеры

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В Украине министры получают на порядок меньшую зарплату нежели руководители крупных госпредприятий. У последних оклад может доходить до миллиона в месяц. Владимир Омелян, который отвечает за всю инфраструктуру в Украине, в прошлом месяце заработал 58 тыс. грн. В то же время гендиректор "Укрзалізниці" Евгений Кравцов, который отвечает за пусть и крупнейшее, но всего лишь одно предприятие, в среднем зарабатывает в десятки раз больше.

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