Нажито непосильным трудом: сколько зарабатывают украинские функционеры

В Украине министры получают на порядок меньшую зарплату нежели руководители крупных госпредприятий. У последних оклад может доходить до миллиона в месяц. Владимир Омелян, который отвечает за всю инфраструктуру в Украине, в прошлом месяце заработал 58 тыс. грн. В то же время гендиректор "Укрзалізниці" Евгений Кравцов, который отвечает за пусть и крупнейшее, но всего лишь одно предприятие, в среднем зарабатывает в десятки раз больше.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!