Военные парады: как они выглядят на самом деле и как их видит художник

Войны, как и военные парады - сделанные руками, фантазиями и амбициями мужчин; процент участия женщин-милитаристок, на который они могут претендовать в гонках вооружений или межгосударственной вражды, не превышает статистической погрешности. Может потому мощное оружие в определенное время, имела ярко выраженные мужские признаки.

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