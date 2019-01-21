Технический прогресс на службе палачей: сегодня день изобретения гильотины

Гильотина — в первоначальном смысле — механизм для приведения в исполнение смертной казни путём отсечения головы, была предложена в 1791 году врачом и членом Национальной Ассамблеи Жозефом Гильотеном. Гильотина интенсивно применялась в период Великой Французской революции и оставалась главным способом смертной казни во Франции вплоть до отмены смертной казни в 1981 году. Сейчас мини-гильотинками разве что подрезают сигары.

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