Завтра – Крещение: время политического стриптиза на морозе

Крещенские купания – главное событие в политической жизни Украины; политики показывают, сколь близки они к народу и его традициям, а народ разглядывает, как и насколько поправились политики за прошедший год. Возможно, чтобы скрыть результаты своего усиленного питания, они записываются в спортзалы и фитнес-клубы за месяц перед погружением в прорубь.

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