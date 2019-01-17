Из жизни диктаторов: почему имена правителей становятся оскорблением

Из-за отсутствия критики, заниженной самооценки, культа личности и массы свободного времени - ведь в приличных компаниях их не очень рады видеть - диктаторы и тираны находят себе хобби и любимые занятия, в которых они часто становятся посмещищем. в основном для тех, кто живет за пределами этих стран.

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