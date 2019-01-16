Эволюция: как менялось место женщины в обществе за 100 лет – от гражданских прав до Анастасии Волочковой

В первой половине ХХ века, после получения права голоса, мир с замиранием сердца следил за первыми женщинами-пилотами, восхищаясь их мужеством и отвагой. Сегодня, спустя менее чем 100 лет, мир "с замиранием" следит за тем, как Ананстасия Волочкова садится на шпагат.

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