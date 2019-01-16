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У кокаина, найденого у сына нардепа, обнаружено странное свойство

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Сотрудники НАБУ во время обысков изъяли у сына народного депутата от партии "Воля народа" Станислава Березкина Максима кокаин. Согласно материалам суда, во время следственных мероприятий детективы НАБУ изъяли прозрачный пакет с порошкообразным веществом белого цвета. Однако, странно обозначена его вес: 3-5 граммов. Разница в 2 грамма, на черном рынке, составляет около 400 долларов США.

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