''Штурм Донецка ВСУ станет началом широкомасштабного вторжения России'' – экс-заместитель начальника Генштаба

''Штурм Донецка ВСУ станет началом широкомасштабного вторжения России'' – экс-заместитель начальника Генштаба905Читать материал на украинском
Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко заявил,что активизация действий ВСУ и попытки штурма Донецка, к которым призывают радикально настроенные граждане, уставшие от неопределенности и войны, повлечет за собой полномасштабное вторжение России, отразить которое у Украины на сегодняшний день нет возможности.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Бурчук LIVE" на OBOZREVATEL.