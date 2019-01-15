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''Штурм Донецка ВСУ станет началом широкомасштабного вторжения России'' – экс-заместитель начальника Генштаба

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Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко заявил,что активизация действий ВСУ и попытки штурма Донецка, к которым призывают радикально настроенные граждане, уставшие от неопределенности и войны, повлечет за собой полномасштабное вторжение России, отразить которое у Украины на сегодняшний день нет возможности.

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