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Лишняя хромосома не помогает: россиян косит страшная генетическая болезнь

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Специалисты российского Медико-генетического научного центра обнаружили в РФ редкую наследственную болезнь, которая раньше не встречалась. Синдром Элерса-Данло, половина пациентов по всему миру – россияне, вызывает заболевание соединительной ткани. К его признакам относят выраженную гипермобильность суставов, хрупкую и гиперрастяжимую кожу, тяжелую мышечную гипотони.

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