Беларусь будут пробовать на зуб: чего не делает Лукашенко, чтобы не злить Россию

Президент Александр Лукашенко анонсировал тяжелый год для государства и его граждан, предупредив, что для Беларуси таким будет не только 2019, но и 2020 год, когда эту страну "будут очень сильно" пробовать на зуб "на предмет того, достойны мы, если конкретизировать, той независимости, о которой мы всегда и везде говорим ", - заявил Лукашенко.

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