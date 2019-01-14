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Адекватный человек этого делать не будет: почему с поэтом-кикбоксером боятся спорить

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Номинант на Шевченковскую премию, поэт, телеведущий и спортсмен Дмитрий Лазуткин отметил, что спорту в жизни поэта или писателя всегда есть место. В качестве примера, он напомнил, что Пифагор занимался кулачным боем, а Аристотель практиковал панкратион, тогдашний аналог боев без правил.

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