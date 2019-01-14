Часики тикают: успеет ли Украина провести выборы президента до конца света

В 1947 году проект журнала Чикагского университета "Бюллетень ученых-атомщиков" запустил так называемые Часы Судного дня, или Часы конца света. Таким образом символизируется напряженность международной обстановки и прогресс, который достигло человечество в развитии ядерного вооружения. Отмечается, что полночь на часах символизирует момент ядерного катаклизма, то есть гипотетического военного конфликта между государствами, которые владеют ядерным оружием.

В 2018 году из-за климатических изменений, продолжающихся ядерных испытаний в Северной Корее, роста напряженности в мире Часы конца света остановились на отметке 23:58, которая является самым близким к полуночи положением стрелок.

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