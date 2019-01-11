Что могут самолеты-разведчики США, которые бороздят небо над Черным морем

Система "Авакс - НАТО" – Система дальнего радиолокационного обнаружения и управления предназначена для своевременного обнаружения, опознавания воздушных и надводных целей, наведения на них самолетов тактической авиации, сбора данных о воздушной обстановке с их передачей на пункты управления наземного, воздушного и корабельного базирования.

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