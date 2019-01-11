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День рождения азарта: зачем человечество гоняется за призрачными победами

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450 лет назад в Британии, по приказу королевы Елизаветы І было отпечатано около 40 тысяч лотерейных билетов. А всех счастливчиков ждали выигрыши в виде денег, золота и гобелена. Невероятный успех лотереи позволил отреставрировать старые порты в 1569 году, а впоследствии пустить денежные средства и на другие нужды для общества.

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