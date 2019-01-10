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Дерни за веревочку: скандал с российским роботом в США оказался промо-аферой

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Скандал, возникший накануне из-за российского робота-промоутера Promobot, "сбитого" автомобиль Tesla Model S на автопилоте, получил продолжение. Блогер с ником Vitauskas, на соей странице в Твиттере опубликовал скриншоты видео инцидента с выделенными сомнительными участками. По его словам, россияне, чтобы привлечь внимание, устроили представление: вытащили куклу на дорогу и дернули за веревочку.

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