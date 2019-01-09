Столкновение искусственных интеллектов: в США американская Tesla сбила российского робота

Автомобиль Tesla Model S на автопилоте случайно сбил российского робота-промоутера Promobot стоимостью $2000, который должен был участвовать в выставке потребительской электроники CES-2019. По словам разработчиков Promobot, в результате инцидента техника получила серьезные повреждения, и теперь не подлежит ремонту. В связи с ДТП, робот не сможет участвовать в выставке.