Генеральная репетиция ''Оскара'': украинский режиссер показал закулисье награждения премией ''Золотой глобус''

Известный украинский сценарист и режиссер Любомир Левицкий, проживающий в Лос-Анджелесе, побывал на одной из самых престижных кинопремий мира - "Золотой глобус 2019", которая состоялась в Голливуде в ночь с 6 на 7 января и которую назівают "Генеральной репетицией" самой пристижной кинопремии мира - "Оскар".