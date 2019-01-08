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Генеральная репетиция ''Оскара'': украинский режиссер показал закулисье награждения премией ''Золотой глобус''

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Известный украинский сценарист и режиссер Любомир Левицкий, проживающий в Лос-Анджелесе, побывал на одной из самых престижных кинопремий мира - "Золотой глобус 2019", которая состоялась в Голливуде в ночь с 6 на 7 января и которую назівают "Генеральной репетицией" самой пристижной кинопремии мира - "Оскар".

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