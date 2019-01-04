Соглашение о зоне свободной торговли с ЕС расширилась – эксперт объяснил, каких возможностей нельзя упустить

Экономический эксперт Артем Гудков отметил, что Региональная конвенция Пан-Евро-Мед, положения которой Украина начала применять с 1 января 2019 года, дополняет соглашение о зоне свободной торговли с ЕС, существенно расширяя возможности украинских товаропроизводителей. Однако вопрос: как она будет применяться?