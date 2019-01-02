Валютный безвиз: деньги украинцев избавляются пограничных ограничений

Экономический эксперт Евгений Невмержицкий считает, что закон, который находился в Верховной Раде еще с 1993 года, был на рычаге коррупционной модели украинского государства; те, кто должен был принимать этот закон, сами пользовались возможностями свободного передвижения валюты через границу, несмотря на ограничения действующего законодательства.