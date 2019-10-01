Стартовал осенний призыв в армию: кого и куда будут забирать

В Украине 1 октября стартовал осенний призыв на срочную военную службу. Кампания продлится до 31 декабря.

Так, всего планируют призвать 15,2 тыс. граждан: в Вооруженные силы Украины – 9 тыс. человек, Нацгвардию – 4,4 тыс., Госпогранслужбу – 1 тыс., в Государственную специальную службу транспорта – 800 человек.

Призыв коснется мужчин 20-27 лет, не имеющих права на отсрочку, без судимости и проблем со здоровьем.

Срок службы составляет 18 месяцев, но для тех, кто имеет высшее образование (степень магистра или специалиста) – 12 месяцев.

В Минобороны заверяют, что военнослужащие срочной службы для выполнения боевых задач в зоне проведения операции Объединенных сил не привлекаются.

После получения повестки призывник должен явиться в военный комиссариат. За невыполнение воинского долга нарушителю грозит административная или уголовная ответственность. За первое нарушение – выплата штрафа в размере от 5 до 7 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 85 до 119 грн), за повторное нарушение – от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 170 до 225 грн). Уголовная ответственность – ограничение свободы на срок до трех лет.

Как писал OBOZREVATEL, ранее министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что в зоне проведения ООС на Донбассе должны остаться только солдаты-контрактники. Он подтвердил, что в Украине намерены отказаться от срочной военной службы и перейти на контрактную основу, однако точных сроков не озвучил.

Только по Киеву военные комиссариаты передали в полицию 34 930 дел по розыску людей, которые уклоняются от призыва.

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