Первый космический корабль отправится покорять Марс уже через несколько месяцев

Основатель SpaceX Илон Маск показал космический корабль Starship, который сможет совершать путешествия на Луну или на Марс.

В официальном микроблоге компании в Twitter уточняется, что звездолет сможет переправлять людей и значительное количество грузов, необходимых для строительства баз.

"Космический корабль Starship, который является многоразовым, может также направляться в любое другое место в Солнечной системе. За один раз аппарат сможет перевозить до ста человек и принимать на борт большое количество груза, поэтому на Луне и на Марсе могут быть построены города", – сказано в описании.

Корабль представляет собой огромную вытянутую капсулу. Представляя новинку, Маск говорил о покорении космоса.

"Сознание – очень редкая и драгоценная вещь, и мы должны сделать все возможное, чтобы сохранить свет сознания. Я думаю, что мы должны сделать все возможное, чтобы стать многопланетным видом и расширить сознание за пределы Земли, и мы должны сделать это сейчас. Важнейшим прорывом, который необходим для того, чтобы мы стали космической цивилизацией, является космическое путешествие, подобное воздушному путешествию. Быстрая и используемая повторно ракета — это и есть святой Грааль космоса", – утверждал он в ночь на 29 сентября.

Starship Mk1 — это эволюция первого летательного аппарата Starhopper, который использовался для испытаний двигателей Raptor. Прототип звездолета является одной из двух совершенно одинаковых ракет, собираемых на SpaceX. Другая ракета, Mark 2, расположена на мысе Канаверал, откуда компания выполняет большинство своих запусков.

По словам Маска, первый полет Mk 1 произойдет через один-два месяца. Он стартует из Техаса по суборбитальной траектории. После этого будет совершен полет на орбиту, который состоится в течение полугода. И последний этап – Луна и Марс.

Как сообщал OBOZREVATEL, Маск хочет колонизировать Марс, для чего ему необходимо перевезти на планету миллион человек. В августе миллиардер предложил нагреть атмосферу Красной планеты для возможности там жить при помощи выведенных на орбиту планеты системы зеркал.

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