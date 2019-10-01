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1 октября • обновлено в 16:31
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Телефонный звонок в первый украинский Департамент счастья

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Ведущие инфо-панк шоу "Бурчук LIVE" в прямом эфире ObozTV позвонили в первый украинский Департамент счастья.

Ранне сообщалось, що Херсонская областная государственная администрация создала Департамент счастья. 27 сентября Юрий Гусев представил новую структуру этой ОГА, согласно которой был создан Департамент счастья и улучшения качества жизни.

Ведущий ObozTV Александр Лирчук позвонил в херсонский Департамент счастья. Его соединили с ОГА, где ответили, что подобного департамента еще нет. Сотрудница ОГА заявила, что не располагает информацией по этому вопросу и посоветовала позвонить на горячую линию или позвонить позже в ОГА, что позволит работникам ОГА разобраться в этом вопросе.

На горячей линии ОГА ведущему ObozTV Александру Лирчуку ответили, что на данный момент с отделом счастья связаться невозможно, и у ОГА на данный момент нет никакой информации относительно контактов и трудоустройства в Департамент счастья.

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